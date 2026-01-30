Inician campaña casa por casa de vacunación contra el sarampión en Momoxpan

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, en coordinación con la Presidencia Auxiliar de Santiago Momoxpan, refuerza las acciones de prevención y vacunación contra el sarampión, con el objetivo de proteger la salud de niñas, niños, adolescentes y población adulta.

En conjunto con el Sector Salud estatal y federal, a partir de este día inició la aplicación de vacunas, por lo que brigadas de salud recorrerán las calles y realizarán visitas casa por casa en dicha junta auxiliar, con el fin de aplicar el biológico o invitar a la ciudadanía a acudir al centro de salud más cercano.

Se exhorta a las personas que acudan a vacunarse a llevar consigo su cartilla de vacunación, a fin de mantener un mejor control de los esquemas. La jornada está dirigida a:

• Niñas y niños de 1 a 9 años que no cuenten con esquema completo.

• Adolescentes de 10 a 19 años que no tengan el refuerzo correspondiente.

• Personas adultas de 20 a 49 años.

Al respecto, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, invitó a las familias cholultecas que cuenten con integrantes dentro de estos grupos prioritarios a acercarse a las unidades de salud para completar su esquema de vacunación. De igual forma, agradeció la coordinación y el respaldo de los gobiernos estatal y federal, encabezados por Alejandro Armenta y Claudia Sheinbaum, respectivamente, por garantizar el suministro del biológico en beneficio de la población.

Asimismo, se informa que hay biológico disponible en el CESSA de San Pedro Cholula, ubicado en avenida Vicente Guerrero número 107, en la junta auxiliar de San Cristóbal Tepontla, así como en las clínicas de salud pública del municipio.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de San Pedro Cholula fortalece las labores de información, vacunación y coordinación con el sector salud, trabajando con responsabilidad y sensibilidad para garantizar el bienestar, el desarrollo sano de las infancias y la salud de toda la comunidad cholulteca.

El sarampión no es cosa del pasado; la prevención sigue siendo la mejor herramienta para proteger a nuestras familias.

Te recomendamos: