Buscan reconocer a madres y padres buscadores como defensores de DDHH

La diputada local del PAN, Susana Riestra Piña, impulsó una iniciativa en el Congreso de Puebla para otorgar reconocimiento jurídico a las madres y padres buscadores como defensores de derechos humanos.

El proyecto busca blindar su labor mediante medidas de protección, evitar su criminalización y asegurar el acompañamiento institucional necesario para la localización de personas desaparecidas.

La propuesta plantea cambios para garantizar la seguridad de las familias, reconociendo formalmente a madres, padres y familiares buscadores como defensores de los derechos humanos. Este título activa obligaciones inmediatas del Estado para su protección.

Además, busca prohibir explícitamente cualquier tipo de hostigamiento, amenaza o criminalización derivado de sus actividades de búsqueda.

Asimismo, se obliga a las autoridades a investigar y sancionar de manera prioritaria cualquier agravio cometido en contra de los colectivos.

La relevancia de esta ley se sustenta en la incidencia de casos reportados por la Fiscalía General del Estado (FGE) durante el último año, como mil 851 casos de personas desaparecidas en la entidad.

“Al reconocerlos como defensores, se activan obligaciones claras para el Estado; no solo es un título, es una herramienta de supervivencia“, afirmó Riestra Piña.

Esto surge como una contrapropuesta a la iniciativa impulsada por la diputada de Morena, Nayeli Salvatori, quien planteó sanciones penales por reportes falsos de desapariciones.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y posible aprobación.

Editor: Renato León

