Volcadura en carretera Izúcar–Atlixco deja dos lesionados

La mañana de este domingo se registró la volcadura de un automóvil particular sobre la carretera Izúcar–Atlixco, a la altura del tramo que conecta las comunidades de San Martín Alchichica y Santa María Tatetla, hecho que generó la movilización de cuerpos de emergencia y elementos de seguridad.

Aunque las causas del accidente aún no han sido confirmadas, de manera preliminar se informó que la presencia de gravilla suelta, derivada de los recientes trabajos de reencarpetamiento en la zona, habría provocado que el conductor perdiera el control de la unidad, presuntamente al circular a exceso de velocidad.

Al lugar acudieron paramédicos de Izúcar de Matamoros y elementos del cuerpo de Bomberos, quienes brindaron atención a las dos personas que viajaban en el vehículo.

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Hasta el momento, no se ha informado sobre la gravedad de las lesiones que presentaron los ocupantes de la unidad.

Mientras continúan las diligencias correspondientes para determinar las causas del percance, se recomienda a los automovilistas que circulan por esta carretera reducir la velocidad y conducir con precaución para evitar nuevos accidentes.

Editor: César A. García

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