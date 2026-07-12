Localizan al último excursionista desaparecido en Gruta de Chichicazapan

Las autoridades confirmaron la localización del último excursionista desaparecido en la Gruta de Chichicazapan, en Cuetzalan del Progreso; en el quinto día de búsqueda se volvieron a pausar las maniobras de extracción.

La suspensión ocurre debido a condiciones climáticas complejas por la presencia de lluvias continuas en la región, las mismas que podrían poner en riesgo a los rescatistas que han trabajado a lo largo de cinco días para conseguir dar con los miembros de la familia Peña que desaparecieron desde el pasado 7 de julio.

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil confirmó la localización de los tres cuerpos de las personas que permanecían extraviadas a una distancia de aproximadamente dos kilómetros dentro de la gruta, lo cual es reflejo de la fuerza con la que fueron arrastrados por la corriente y las condiciones que facultaron su deceso.

No obstante, especialistas determinaron suspender temporalmente las maniobras para recuperar los restos debido al alto riesgo que representa ingresar nuevamente al sistema subterráneo. Las autoridades informaron que los restos fueron asegurados para evitar que sean arrastrados nuevamente por el agua, por lo que se ubican en un área estable donde permanecerán hasta el próximo lunes, cuando se reanuden los trabajos de liberación.

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Protección Civil explicó que la Gruta de Chichicazapa forma parte de un complejo kárstico de más de 37 kilómetros de desarrollo y aproximadamente 650 metros de desnivel entre cavernas y ramales. Las lluvias han provocado un incremento considerable en el nivel del agua, generando inundaciones súbitas, sifones temporales, cierre de galerías, pérdida total de visibilidad y arrastre de sedimentos, condiciones que ponen en riesgo la vida de los rescatistas.

El Gobierno del Estado informó que las maniobras para recuperar los cuerpos serán reanudadas una vez que las condiciones hidrológicas, meteorológicas y de seguridad permitan un ingreso seguro al sistema cavernario. Mientras tanto, la Coordinación General de Protección Civil y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas mantienen comunicación permanente con los familiares para informarles sobre el desarrollo del operativo y el proceso de recuperación.

#ÚLTIMAHORA 🗣️ El gobierno estatal confirmó que, tras cuatro días de labores, se logró la localización de los tres cuerpos de las personas extraviadas en la Gruta de #Chichicazapa; sin embargo, se ha determinado la suspensión temporal de las labores de extracción, con base en el… pic.twitter.com/FWWbFvNAVJ — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 12, 2026

Editor: César A. García

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