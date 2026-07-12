Congreso moderniza procesos con nuevo software para sesiones

En sesión del Comité de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad del Congreso del Estado se dio cuenta de los avances en la modernización de la página oficial y, en concreto, de la implementación de un nuevo software para la elaboración de actas de las sesiones del Pleno y Comisiones.

Al hacer uso de la palabra, la diputada Ana Laura Gómez Ramírez destacó el trabajo continuo para fortalecer el uso de herramientas tecnológicas y que esto impacte en un mejor acceso a la información y una mayor transparencia. Asimismo, indicó que el software y las innovaciones implementadas fueron creadas por el personal del Congreso, por lo que no se erogaron pagos adicionales.

Durante su participación, el ingeniero Sergio Rodríguez Trinidad, integrante de la Jefatura de Tecnologías de la Información, explicó que este software facilita el llenado de las actas de sesiones, se autocompleta con la información del portal y se usan los datos precargados en materia legislativa. Precisó que, una vez creado y probado, se capacitará a las personas que generan la información.

En la sesión del Comité estuvieron presentes las diputadas Ana Laura Gómez Ramírez, Floricel González Méndez y Ana Lilia Tepole Armenta, así como los diputados Marcos Castro Martínez y Rafael Alejandro Micalco Méndez.

Te recomendamos: