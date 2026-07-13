Lluvias mantienen en alerta a familias de la colonia México 83

Habitantes de la colonia México 83 viven con temor ante las afectaciones provocadas por las lluvias registradas durante las últimas dos semanas. Al menos 10 viviendas han resultado dañadas por las inundaciones, mientras que el desbordamiento de una barranca y el deterioro de un puente mantienen en alerta a los vecinos.

De acuerdo con los afectados, la tarde del domingo 28 de junio una intensa lluvia, que se prolongó por cerca de tres horas, provocó el desbordamiento de la barranca que divide la colonia de Villa Frontera. La corriente arrastró todo a su paso e inundó varias viviendas, dejando a siete familias con pérdidas de muebles, ropa y otras pertenencias.

La tarde del sábado se registró una nueva tormenta que agravó la situación. Los vecinos señalaron que ramas y otros desechos obstruyeron el cauce de la barranca, lo que ocasionó la acumulación del agua y un nuevo desbordamiento que ingresó a varias viviendas. En algunos puntos, el nivel del agua alcanzó aproximadamente un metro y medio, afectando a otras tres familias.

“Cuando nos dimos cuenta, el agua ya estaba subiendo; salimos como pudimos y además sacamos lo que se pudo, pero todo se echó a perder; nuevamente nos quedamos sin nada”, relató una de las personas afectadas.

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Entre los damnificados hay personas con enfermedades que perdieron sus medicamentos, así como menores de edad que se quedaron sin ropa y otros artículos de primera necesidad. Por ello, las familias solicitaron apoyo al Sistema DIF y a las autoridades correspondientes para atender la emergencia.

Además de los daños en las viviendas, las lluvias han provocado afectaciones en la infraestructura de la colonia. Vecinos advirtieron que un puente ubicado sobre la prolongación de la 104 Poniente presenta un desgaste considerable y comenzó a desprenderse en uno de sus extremos, situación que, aseguran, se ha agravado por el paso constante de vehículos pesados.

Los habitantes hicieron un llamado a las autoridades municipales y estatales para que atiendan la problemática, realicen obras de prevención y mitigación de riesgos, y eviten que las lluvias continúen poniendo en peligro el patrimonio y la integridad de las familias que viven en la colonia México 83.

#Puebla 🗣️ Vecinos de la colonia México 83 en la capital poblana, tienen miedo tras las #lluvias de las últimas semanas, ya que al menos siete casas se vieron afectadas por los desbordamientos y aunque poco a poco se van recuperando, ayer una nueva lluvia arrastró con lo poco que… pic.twitter.com/xyqE6YjlcC — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 12, 2026

Editor: César A. García

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