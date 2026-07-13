Conductor muere tras caer a barranca en Tlalancaleca

Un conductor murió luego de que el vehículo en el que viajaba cayó al fondo de una barranca en el municipio de San Matías Tlalancaleca, hecho que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

El accidente ocurrió durante la madrugada de este domingo, en la zona de Los Torreones de Juárez Coronaco. De acuerdo con los primeros reportes, vecinos escucharon un fuerte estruendo y, al acercarse al lugar, descubrieron que un automóvil había volcado y terminado al fondo de la barranca.

De inmediato, los testigos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia. Paramédicos de San Matías Tlalancaleca acudieron al sitio y, tras valorar al conductor de un vehículo color blanco, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La unidad quedó volcada con las llantas hacia arriba.

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Elementos de seguridad acordonaron la zona en espera de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos agentes realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo durante las primeras horas de este domingo.

Serán las autoridades ministeriales las encargadas de llevar a cabo las investigaciones para determinar las causas del accidente y deslindar las responsabilidades correspondientes.

Editor: César A. García

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