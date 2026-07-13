Multan a la FMF con 42.8 mdp por irregularidades en el Fan ID

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno multó con 42.8 millones de pesos a la FMF (Federación Mexicana de Fútbol) por incumplimientos en el tratamiento de datos personales en el Fan ID.

La dependencia informó que se cometieron dos infracciones a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, recibiendo una sanción de 42 millones 849 mil 95 pesos.

De acuerdo con la resolución, el organismo de fútbol no informó de manera adecuada a los aficionados que los datos biométricos recabados para el Fan ID eran considerados datos personales sensibles.

Además, la autoridad determinó que la FMF no obtuvo el consentimiento expreso y por escrito de los titulares para tratar ese tipo de información, como lo establece la legislación vigente.

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La dependencia explicó que la institución recopilaba fotografías de los aficionados para generar el Fan ID, pero omitió señalar en su aviso de privacidad el carácter sensible de esos datos.

Esa omisión, agregó la dependencia, impidió que los titulares conocieran el alcance del tratamiento de su información personal y decidieran de manera informada sobre su utilización.

La autoridad recordó que la ley exige un consentimiento expreso, inequívoco y por escrito, respaldado por mecanismos que acrediten plenamente la identidad de la persona que lo otorga.

No obstante, se indicó que la FMF únicamente solicitó a los usuarios marcar una casilla en su sitio web, sin recabar firma autógrafa, firma electrónica u otro medio válido de autenticación.

#ComunicadoBuenGobierno



La Secretaría Anticorrupción y #BuenGobierno impuso una multa de más de 42 mdp a la Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C., por el incumplimiento a la legislación en materia de protección de datos personales en el tratamiento de datos con el… pic.twitter.com/5lIhjDlb1L — Buen Gobierno México 🇲🇽 (@BuenGobierno_mx) July 12, 2026

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