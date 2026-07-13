Hallan los tres cuerpos de desaparecidos en gruta de Cuetzalan

Tras cuatro días de labores, el Gobierno del Estado de Puebla logró la localización de los tres cuerpos de las personas extraviadas en la Gruta de Chichicazapa.

Sin embargo, se ha determinado la suspensión temporal de las labores de extracción, con base en el dictamen técnico emitido por especialistas en espeleología, rescate en cavernas y gestión del riesgo.

Durante las operaciones, se logró la localización de los tres cuerpos de las personas desaparecidas a más de 2 kilómetros del punto de ingreso, lo que confirmó la magnitud del desplazamiento provocado por la dinámica hidráulica del sistema subterráneo.

Las condiciones actuales del sistema cavernario —que forma parte de un complejo kárstico de más de 37 kilómetros de desarrollo y 650 metros de desnivel entre cavernas y ramales— representan un riesgo extremo para el personal especializado, por lo que se retomarán las acciones hasta que las condiciones climáticas lo permitan.

Con estas lluvias, el nivel del agua al interior ha incrementado, lo que provoca inundaciones súbitas, cierre de galerías, sifones temporales, pérdida total de visibilidad y arrastre de material. Estas condiciones impiden el tránsito seguro del personal y hay un alto riesgo de que queden aislados los equipos en el interior.

Es importante subrayar que la suspensión de las operaciones no obedece a una limitación humana, técnica o material, sino a una evaluación del riesgo que busca preservar la vida de los rescatistas, en estricto apego a los principios internacionales de búsqueda y rescate en cavernas.

Esta gruta presenta por el momento las condiciones de riesgo más críticas para una operación de búsqueda y rescate; sin embargo, pese a ello, se logró la detección de los tres cuerpos que permanecen asegurados en un punto dentro de la caverna a fin de que la corriente no los desplace.

Las labores podrán reanudarse cuando las condiciones hidrológicas, meteorológicas y de seguridad del sistema cavernario lo permitan.

Bajo la visión humanista del gobernador Alejandro Armenta Mier, el coordinador general de Protección Civil, coronel Bernabé López Santos, y el titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAVI), Pedro Plaza Montaño, mantienen comunicación con los familiares de las víctimas y se les ha explicado el proceso.

Es importante destacar el compromiso y la labor del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad Pública, Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, Protección Civil de Cuetzalan, Teziutlán, Tlatlauquitepec y Chignautla.

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