México ampliará exportaciones de azúcar a Estados Unidos

Como resultado del diálogo entre México y Estados Unidos, se inició la regularización del acceso de la industria azucarera mexicana y de los productores de caña al mercado estadounidense.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos estimó que importará hasta un millón 152 mil toneladas de azúcar mexicana durante el ciclo 2026-2027, según su más reciente informe.

La proyección representa un incremento de 512 por ciento respecto a la estimación del ciclo 2025-2026, lo que fortalecerá las exportaciones mexicanas hacia el mercado estadounidense.

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De acuerdo con las autoridades, estas nuevas condiciones permitirán un aumento potencial de hasta 4 mil 760 millones de pesos que la industria azucarera pagará a productores de caña mexicanos.

El proceso de negociación comenzó en noviembre del año pasado, tras la visita de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El Gobierno de México afirmó que este acuerdo demuestra que el diálogo bilateral permite alcanzar beneficios para productores agrícolas y consumidores, fortaleciendo la relación comercial.

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