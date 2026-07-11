98.3% de las playas son aptas para este verano: Cofepris

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que 284 de las 289 playas evaluadas en México son aptas para actividades recreativas durante las vacaciones de verano.

El organismo precisó que el 98.3 por ciento de las playas analizadas cumple con las condiciones sanitarias para recibir visitantes, mientras cinco rebasaron los límites permitidos de bacterias.

El monitoreo prevacacional fue realizado entre el 15 de junio y el 1 de julio, cuando se recolectaron y analizaron 2 mil 279 muestras de agua de mar en 393 puntos estratégicos.

Las evaluaciones abarcaron 76 destinos turísticos de los 17 estados costeros, en coordinación con autoridades sanitarias estatales y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública.

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De acuerdo con Cofepris, las playas aptas registraron concentraciones inferiores a 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua, parámetro establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las playas que no son aptas fueron Playa de Tijuana, en Baja California; Playa del Cuale y Bahía de Banderas, en Jalisco; Playa Principal, en Oaxaca; además de José Martí y Tumbao, en Veracruz.

La dependencia recomendó evitar nadar o realizar actividades con contacto directo, mientras autoridades estatales implementan acciones de saneamiento, contingencia y señalización preventiva.

Asimismo, informó que el listado completo está disponible en su plataforma oficial y fue enviado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para actualizar la aplicación Playas Mx.

🚨 #Cofepris informa los resultados del monitoreo prevacacional sobre la calidad del agua de mar en los principales destinos turísticos del país. Si estás planeando un viaje a la playa para estas vacaciones, te invitamos a consultar este reporte para disfrutar de unas vacaciones… pic.twitter.com/AlJjrJySfh — COFEPRIS (@COFEPRIS) July 10, 2026

Editor: César A. García

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