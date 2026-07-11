Iniciarán obras tras deslave en ciclopista del Parque Metropolitano

Para garantizar la seguridad de usuarios en el Parque Metropolitano y el Paseo del Río Atoyac, el gobernador Alejandro Armenta Mier recorrió el tramo de la ciclopista que colapsó debido a las intensas lluvias, por lo que instruyó que esta intervención se realice con el programa de Obra Comunitaria y Módulos de Maquinaria.

Personal técnico del parque explicó que por la continua precipitación pluvial se produjo el azolve y rebase de la capacidad hidráulica de la alcantarilla en el acceso al andador, lo que generó el deslave de un tramo de 12 metros en la ciclopista, con profundidad aproximada de cuatro metros.

El gobernador recorrió la zona acompañado por el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, y la directora ejecutiva de Convenciones y Parques, Michelle Talavera Herrera, a quienes instruyó que la intervención se realice a la brevedad con Obra Comunitaria y Módulos de Maquinaria para garantizar que sean trabajos de calidad y pronta ejecución. Estas acciones son en beneficio de la población que acude diariamente a este centro de esparcimiento familiar, actividades deportivas y paseo de mascotas.

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, expuso que personal de la dependencia evaluó los daños y este lunes 13 de julio inician mediciones topográficas y retiro de materiales con los Módulos de Maquinaria, trabajos que se realizarán en coordinación con el área de mantenimiento del organismo.

Exhortó a la población a que respeten el acordonamiento porque habrá personal y maquinaria en maniobras. Además, explicó que la Secretaría de Infraestructura construirá dos alcantarillas prefabricadas, estabilización con muro gavión, reposición de la pista de tartán sobre base de cemento y terminado con caucho.

En tanto que la directora ejecutiva de Convenciones y Parques, Michelle Talavera Herrera, informó que integrará los comités de participación ciudadana y llevará a cabo las asambleas correspondientes para impulsar la intervención del tramo afectado por el deslave.

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