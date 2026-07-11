Delfina Pozos plantea endurecer sanciones por abuso sexual

Con el objetivo de fortalecer la protección de las víctimas de violencia sexual y armonizar la legislación estatal con las recientes reformas federales, la diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Puebla.

La iniciativa plantea fortalecer la definición del delito de abuso sexual, ampliar las circunstancias agravantes, establecer de manera expresa los casos en los que el consentimiento se encuentra viciado y disponer que este delito sea perseguido de oficio, evitando que la responsabilidad de iniciar la búsqueda de justicia recaiga únicamente en la víctima.

Asimismo, la propuesta contempla sanciones más severas cuando el delito sea cometido por personas que aprovechen una relación de confianza, autoridad, parentesco, función pública o cualquier condición de superioridad para cometer el abuso.

La diputada destacó que esta reforma busca cerrar espacios a la impunidad y fortalecer la protección de niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas en condición de vulnerabilidad, colocando a las víctimas en el centro del sistema de justicia.

Desde la tribuna del Congreso del Estado, la legisladora afirmó que la libertad sexual, la dignidad humana y el derecho de las personas a vivir libres de violencia no pueden depender de vacíos legales ni de interpretaciones que dejen desprotegidas a las víctimas.

“Las leyes deben evolucionar al ritmo de la realidad social. Cuando la violencia cambia de forma, el derecho también debe fortalecerse para responder con eficacia. Proteger la libertad sexual es proteger la dignidad humana”, concluyó.

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