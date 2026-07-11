Comisión avala exhorto para fortalecer la Red Violeta Puebla

La Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado, que preside la diputada Xel Arianna Hernández García, avaló el proyecto de acuerdo para exhortar a los ayuntamientos y a los consejos municipales a que, en coordinación con las Secretarías de las Mujeres y de Seguridad Pública, implementen o refuercen la estrategia de seguridad denominada Red Violeta Puebla, mediante el aprovechamiento del programa Casas Carmen Serdán, con el propósito de garantizar entornos seguros para las mujeres poblanas.

Cabe señalar que el proyecto de acuerdo se elaboró con base en la iniciativa presentada por la diputada Nayeli Salvatori Bojalil.

Asimismo, las integrantes del órgano colegiado aprobaron el proyecto de acuerdo para exhortar a los ayuntamientos y consejos municipales a implementar y fortalecer campañas permanentes de concientización y difusión dirigidas a la población en general, con el objetivo de prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, contribuyendo así a la disminución de delitos graves.

Durante el análisis del punto de acuerdo, la diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez presentó una propuesta de modificación al dictamen para incorporar el principio de “interculturalidad”, la cual fue aprobada por las integrantes de la Comisión.

Este proyecto de acuerdo se elaboró con la propuesta legislativa presentada por el diputado José Luis Figueroa Cortés.

A la sesión del órgano colegiado asistieron las diputadas Xel Arianna Hernández García, Ana Lilia Tepole Armenta, Leonela Jazmín Martínez Ayala, Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez, Ana Laura Gómez Ramírez, Azucena Rosas Tapia y Susana del Carmen Riestra Piña.

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