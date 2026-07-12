Localizan sin vida al futbolista Jayden Adams a los 25 años

La selección de Sudáfrica está de luto tras la muerte del mediocampista Jayden Adams, de 25 años, quien representó a su país en la competencia internacional de fútbol de 2026.

El Sindicato de Futbolistas confirmó el fallecimiento, en el que expresó sus condolencias a la familia del jugador, así como al Mamelodi Sundowns, Stellenbosch FC y la selección.

“El futbol sudafricano ha perdido a un jugador talentoso, un orgulloso servidor del deporte y una vida joven que aún tenía mucho que ofrecer”, señalaron en comunicado oficial.

De acuerdo con los primeros reportes, falleció en su domicilio después de regresar del torneo mundial, apenas dos semanas después del fallecimiento de su abuela, Marianna Adams.

Te puede interesar: Club Puebla presenta nuevos jerseys para el Apertura 2026

El ministro de Deportes, Gayton McKenzie, también lamentó la muerte del mediocampista y lo describió como uno de los jóvenes futbolistas con mayor proyección del país.

Por su parte, la Policía local informó que abrió una investigación tras localizar el cuerpo de un hombre de 25 años en una vivienda ubicada en Schotschekloof, Ciudad del Cabo.

Las autoridades señalaron que continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte, sin ofrecer hasta el momento mayores detalles del caso.

Antes del partido entre Inglaterra y Noruega, correspondiente a los cuartos de final, se guardó un minuto de silencio en el Estadio de Miami en memoria de Jayden Adams.

Today, South African football mourn the loss of a talented player whose passion, dedication, and love for the beautiful game inspired many. Our heartfelt condolences go out to his family, loved ones, teammates, and everyone affected by this devastating loss.



May his soul rest in… pic.twitter.com/pwE6TpfkcK — Bafana Bafana (@BafanaBafana) July 11, 2026

Editor: César A. García

Te recomendamos: