Sarampión deja 44 defunciones en México durante 2026

La Secretaría de Salud confirmó una muerte más por sarampión en México, con lo que la cifra de defunciones aumentó a 44 durante 2026, de acuerdo con el informe actualizado al 9 de julio.

El fallecimiento representa el primero confirmado por la enfermedad desde el pasado 11 de junio, luego de casi un mes sin que las autoridades federales reportaran nuevas defunciones.

Asimismo, la dependencia informó que el país acumula 18 mil 768 casos confirmados de sarampión desde el inicio del brote, de los cuales 12 mil 154 corresponden al presente año.

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Del total de contagios registrados, 6 mil 614 fueron detectados durante 2025, mientras que los casos acumulados en ambos años se distribuyen en los 32 estados y 502 municipios.

Un día después del reporte federal, la Secretaría de Salud de Zacatecas confirmó el sexto fallecimiento por sarampión en la entidad durante 2026, correspondiente a un recién nacido.

En el periodo 2025-2026, México suma 44 defunciones distribuidas en 11 entidades, mientras las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica para contener la propagación.

Editor: César A. García

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