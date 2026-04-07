Congreso de Puebla fortalece el trabajo territorial en periodo de receso

Durante el periodo de receso las y los diputados de la LXII Legislatura han reforzado el trabajo en territorio al recorrer sus distritos y regiones para realizar foros, asambleas y encuentros con la ciudadanía, que permitan escuchar y atender sus necesidades de forma cercana y abierta.

En este sentido, del 28 de marzo al 5 de abril, a través de la Dirección General de Comunicación y Vinculación se emitieron 25 comunicados de prensa, en los que se destaca, de forma plural, la labor legislativa que realizan las y los diputados, mediante la presentación de iniciativas, así como acciones de gestión y vinculación con la ciudadanía.

Con la convicción de fortalecer los lazos y la comunicación de forma permanente, se informó sobre las propuestas legislativas impulsadas por las diputadas Delfina Pozos Vergara, Fedrha Isabel Suriano Corrales, Guadalupe Yamak Taja y Laura Guadalupe Vargas Vargas, así como del diputado Andrés Iván Villegas Mendoza.

Además, se difundieron las acciones de gestión y vinculación de diputadas y diputados con la ciudadanía, ejemplo de ello fueron los acercamientos que sostuvo la diputada Ana Lilia Tepole Armenta en el municipio de Tehuacán, los recorridos de la legisladora María Fernanda de la Barreda Angon en su distrito con cabecera en la capital y el trabajo de territorio del diputado Pável Gaspar Ramírez en la Mixteca Poblana.

De igual forma, el impulso a la Cátedra Hermila Galindo por parte de la diputada Norma Estela Pimentel Méndez, reuniones de la diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez para fortalecer la inclusión y la apertura del diputado Óscar Mauricio Céspedes Peregrina para encabezar un Taller de Técnica Parlamentaria dirigido a jóvenes.

Como parte de las acciones difundidas, también se resaltó la labor de las áreas técnico-administrativas, que en los últimos días promovieron acciones como foros, conversatorios, presentaciones de libros y entregas de reconocimientos, con los que se refrenda el compromiso de ser un Poder cercano a la gente.

En las redes sociales oficiales del Congreso también se difundieron las actividades antes mencionadas, así como el trabajo en territorio de las diputadas Delfina Pozos Vergara, Angélica Patricia Alvarado Juárez, Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez y Araceli Celestino Rosas.

El Congreso del Estado de Puebla refirma su compromiso de comunicar de forma plural y de cara a la ciudadanía sobre el quehacer legislativo, que tiene como finalidad contar con una sociedad más justa, equitativa y con bienestar.

La ciudadanía puede consultar el trabajo legislativo a través de las siguientes plataformas:

-Web: https://congresopuebla.gob.mx/index.php

-YouTube: https://www.youtube.com/@HCongresodelEstadodePuebla

-X: @CongresoPue (https://x.com/CongresoPue)

-Facebook: H. Congreso del Estado de Puebla (https://www.facebook.com/hcongresopuebla)

-Instagram: congresodelestadodepuebla (https://www.instagram.com/congresodelestadodepuebla)

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