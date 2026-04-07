Secretaría de las Mujeres y SEP firman convenio para prevenir violencia en escuelas

En el estado se fortalece la coordinación en favor de las comunidades educativas con la firma de un convenio entre la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Educación Pública (SEP), como parte de una estrategia estatal orientada a promover espacios seguros, incluyentes y con igualdad.

El acuerdo establece un marco de colaboración para implementar acciones dirigidas a estudiantes, docentes y familias, con énfasis en la prevención de la violencia en adolescentes a través de procesos formativos en el ámbito escolar. Estas acciones se alinean a la política pública humanista impulsada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, enfocada en el bienestar de la comunidad educativa.

Las líneas de trabajo contemplan un enfoque de derechos humanos, igualdad sustantiva y perspectiva de género, además de fortalecer las capacidades del personal docente, así como de madres, padres y tutores mediante procesos de sensibilización.

El convenio incorpora la participación de la comunidad escolar y establece mecanismos de seguimiento e indicadores de impacto para evaluar resultados, en apego a la normatividad en materia de transparencia y protección de datos personales.

El secretario de la SEP, Manuel Viveros Narciso, destacó: “Este convenio nos permite fortalecer la formación integral de las y los estudiantes mediante la promoción de nuevas masculinidades, lo que impulsa una cultura de respeto e igualdad y contribuye a la construcción de entornos escolares seguros”.

Por su parte, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Yadira Lira Navarro, señaló: “Redoblamos esfuerzos para que cada espacio educativo sea un entorno libre de violencia, donde las y los adolescentes cuenten con herramientas para identificar y prevenir conductas que vulneren sus derechos”.

Con vigencia hasta diciembre de 2026, este acuerdo no implica transferencia de recursos, sino la suma de capacidades institucionales para consolidar una agenda sostenida en favor del bienestar de las juventudes poblanas.

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