Ejecutan a hombre y lesionan a otro en zona minera de Tepeaca

Un presunto ataque directo en una zona de extracción de minerales del municipio de Tepeaca, Puebla, dejó como saldo un hombre sin vida y otro lesionado, en un hecho que ya es investigado por autoridades ministeriales.

De acuerdo con los primeros reportes, ambas víctimas se encontraban trabajando en el barrio de San Miguel cuando fueron sorprendidas por sujetos armados que viajaban en una camioneta de color rojo.

Los testigos de los hechos refirieron que estos agresores no mediaron palabra y de inmediato abrieron fuego contra los afectados, para luego darse a la fuga del lugar.

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Los heridos fueron trasladados por familiares a una clínica particular, donde se confirmó la muerte de José Ubaldo R., de 60 años, mientras que Rodrigo R., de 25 años, fue llevado a un hospital con heridas de bala en tórax y brazo.

De manera preliminar, se presume que ambas víctimas podrían tener un vínculo familiar, y que este podría tratarse de un ataque directo; aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) es quien indaga más detalles sobre lo ocurrido.

Editor: César A. García

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