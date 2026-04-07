Matan a hombre tras ataque con machete en Venustiano Carranza

Un conflicto entre familiares terminó en tragedia la noche de este lunes en el municipio de Venustiano Carranza, donde un hombre fue asesinado presuntamente por su propio cuñado durante una violenta riña registrada en la colonia Ampliación Huasteco, en la zona conocida como La Uno.

De acuerdo con reportes policiales, la víctima fue identificada como Máximo Amador Martínez, de 37 años de edad, quien perdió la vida tras recibir una herida con un machete a la altura del cuello. El presunto agresor, quien mantiene un vínculo directo como familiar político de la víctima, habría sostenido una discusión que escaló hasta un ataque mortal.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:30 horas de este 6 de abril, sobre la calle Erika Madahí, donde, tras la agresión, el responsable se dio a la fuga, aunque según testigos él también habría resultado herido durante el enfrentamiento. Familiares solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia.

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No obstante, paramédicos de Protección Civil únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima, mientras que la policía municipal se encargó de resguardar la periferia e iniciar un operativo de búsqueda para intentar encontrar al responsable.

Una vez que arribaron a la escena, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) inició las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación con los indicios, relatos y pruebas recabadas para esclarecer el móvil del crimen y dar con el paradero del presunto responsable.

#Seguridad 🚓 Un hombre identificado como Máximo Amador Martínez, de 37 años, fue asesinado de un machetazo en el cuello durante una riña familiar en la colonia Ampliación Huasteco de Venustiano Carranza.



El responsable, presuntamente cuñado de la víctima huyó del lugar del… pic.twitter.com/b0boyVS89F — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 7, 2026

Editor: César A. García

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