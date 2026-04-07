Atlixco, sede de conferencia estatal y Mesa de Paz

El municipio de Atlixco se consolidó como punto clave de coordinación estatal este 6 de abril de 2026, al recibir la conferencia matutina del Gobierno del Estado, donde la presidenta municipal, Ariadna Ayala, dio la bienvenida al gobernador Alejandro Armenta.

En esta jornada, la presidenta de Atlixco participó en la Mesa de Paz de la Microrregión 21, junto a autoridades de los tres órdenes de gobierno, fortaleciendo la coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad y la paz en la región.

Durante la conferencia, en la que estuvo presente Ariadna Ayala, se abordaron temas prioritarios como seguridad, transporte y obra pública, destacando la importancia de implementar soluciones concretas, con responsables definidos y seguimiento puntual.

Asimismo, respaldó el enfoque operativo de esta jornada, que permitió establecer tiempos de ejecución y mecanismos de evaluación, con el objetivo de mejorar la atención a la ciudadanía.

Con estas acciones, Ariadna Ayala refrenda su compromiso de mantener a Atlixco como un municipio de coordinación, progreso y atención cercana a la gente.

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