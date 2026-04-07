San Pedro Cholula coordina acciones para evitar inundaciones

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, presidido por Tonantzin Fernández, refuerza la coordinación entre sus áreas para proteger el bienestar de las y los cholultecas ante las recientes lluvias, mediante acciones preventivas y de atención oportuna.

En este marco, la presidenta municipal encabezó una mesa de trabajo con las secretarías de Gobernación, Seguridad Ciudadana y Desarrollo Urbano, así como con las direcciones de Obra Pública, Ecología y Medio Ambiente, Servicios Públicos, Protección Civil, Atención Ciudadana y Comunicación Social, además de los organismos de Limpia y SOSAPACH.

El objetivo es atender de manera conjunta los reportes ciudadanos por inundaciones en distintas zonas del municipio, así como reforzar campañas de concientización para evitar el taponamiento del drenaje.

Durante estas acciones, se detectó como principal causa de obstrucciones la acumulación de residuos sólidos urbanos, entre ellos grasa, ropa, envases de PET y bolsas plásticas, arrojados de forma inadecuada en la vía pública o en la red sanitaria.

Esta problemática genera encharcamientos, afecta la movilidad, puede dañar la infraestructura y representa riesgos sanitarios, por lo que la presidenta municipal hace un llamado a la ciudadanía para evitar tirar basura en la vía pública.

La corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanía es fundamental para prevenir contingencias durante la temporada de lluvias; por ello, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mantener acciones permanentes de prevención, al tiempo que hace un llamado a la participación activa de la población para cuidar el entorno y garantizar el buen funcionamiento de la infraestructura hidráulica.

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