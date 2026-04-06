San Pedro Cholula refuerza vigilancia durante periodo vacacional

La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, encabezó este lunes una mesa de seguridad en coordinación con los titulares de las secretarías de Seguridad Ciudadana y de Gobernación, Juan Villegas y Carlos Carrillo, respectivamente, en el marco del periodo vacacional de Semana Santa.

El encuentro tuvo como finalidad evaluar los resultados del Operativo Semana Santa, el cual se mantiene activo durante todo el periodo vacacional. Hasta el momento, se reporta saldo blanco durante los días de mayor afluencia en las principales zonas turísticas del municipio.

Entre las acciones implementadas destacan:

Patrullajes de vigilancia en el primer cuadro de la ciudad, así como en barrios y juntas auxiliares, con el apoyo de personal de la Secretaría de Marina.

en el primer cuadro de la ciudad, así como en barrios y juntas auxiliares, con el apoyo de personal de la Secretaría de Marina. Acciones de proximidad social , mediante la difusión de recomendaciones de seguridad, medidas de autocuidado en balnearios y números de emergencia.

, mediante la difusión de recomendaciones de seguridad, medidas de autocuidado en balnearios y números de emergencia. Dispositivos viales intermitentes en puntos estratégicos del centro, con el objetivo de facilitar la movilidad y reforzar la seguridad durante actividades religiosas.

en puntos estratégicos del centro, con el objetivo de facilitar la movilidad y reforzar la seguridad durante actividades religiosas. Supervisión de puestos de alimentos en las inmediaciones de Plaza La Concordia y de balnearios del municipio, a cargo de Protección Civil Municipal, sin registro de incidentes.

Durante la sesión, la presidenta municipal destacó que la seguridad es una prioridad para su administración, por lo que se mantiene una estrecha coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Armenta, así como con la Secretaría de Marina, que ha desplegado personal en distintos puntos del municipio.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal 2024–2027 reafirma su compromiso de salvaguardar la integridad de las y los cholultecas, así como de quienes visitan el municipio, mediante estrategias permanentes que atienden las distintas dinámicas y necesidades de movilidad en San Pedro Cholula.

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