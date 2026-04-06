Puebla capital es el tercer destino sin playa más visitado en México

Puebla capital se consolida como referente turístico nacional al ubicarse como el tercer destino sin playa más visitado y el sexto a nivel general en México, con más de 3.19 millones de visitantes. En este contexto, la implementación del distintivo “Hotel Seguro” fortalece la protección en el sector hotelero, al priorizar la integridad de huéspedes y trabajadores.

Para el Gobierno de la Ciudad, encabezada por el presidente municipal, Pepe Chedraui, es fundamental garantizar espacios confiables para familias y visitantes. Los primeros 28 hoteles que reciben este distintivo reflejan un compromiso sólido con la prevención, al cumplir en su totalidad con las normas de Gestión de Riesgos, lo que también fortalece su reputación y genera mayor confianza entre las y los turistas.

En la entrega de estos distintivos, el secretario General de Gobierno, Franco Rodríguez, destacó que este esfuerzo es resultado del trabajo conjunto del sector empresarial de Puebla con el gobierno de Pepe Chedraui, mediante la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, que encabeza Karina Romero Sainz.

En representación del alcalde, el jefe del gabinete municipal reconoció y agradeció a los hoteleros por sumarse a esta iniciativa que permite acreditar a los establecimientos como instalaciones seguras que cuentan con personal capacitado y profesional para mitigar riesgos, es decir, para salvaguardar la vida e integridad de huéspedes, trabajadoras, trabajadores y familias poblanas.

La Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, a través de la Dirección de Gestión de Riesgos en materia de Protección Civil, llevó a cabo un proceso riguroso, sin que este distintivo representara costo alguno para los establecimientos verificados. Como primer requisito, los establecimientos presentaron la Constancia de Registro del Programa Interno de Protección Civil vigente. Posteriormente, se realizó una inspección física para verificar la documentación, las pólizas de seguro actualizadas y la capacitación del personal para actuar ante posibles emergencias.

Durante las supervisiones se validó que las medidas preventivas funcionen correctamente, como señalética visible, extintores vigentes, detectores de humo y sistemas eléctricos seguros. El distintivo incluye la vigencia del reconocimiento, lo que permite su renovación anual y asegura la actualización constante de los hoteles.

El Gobierno de la Ciudad de Puebla invita a propietarios y especialistas en gestión de riesgos a reforzar sus protocolos. A través del distintivo “Hotel Seguro”, se impulsa el trabajo conjunto con el sector privado para consolidar a nuestra ciudad como un destino seguro, profesional y de excelencia a nivel nacional e internacional.

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