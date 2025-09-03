Programa de bacheo capitalino llegará a 22 vialidades este miércoles

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui Budib, mantiene una estrecha coordinación con medios de comunicación como parte de la Campaña Capitalina Bacheando Puebla, con el objetivo de atender de forma eficaz los reportes ciudadanos.

Esto permite a la autoridad municipal dar respuesta oportuna a la ciudadanía, difundir los avances del programa, las zonas intervenidas y los horarios de trabajo.

Las cuadrillas de bacheo trabajarán este miércoles en múltiples vialidades, incluyendo Calle 7 Norte, Calle Vicente Guerrero, Bulevar Oaxaca, Bulevar Atempan y Calle San Alfonso. La intervención continuará en Diagonal Defensores de la República, Calle Mariano Escobedo, Avenida Granada, Avenida de Los Educadores y Camino Viejo Ampliación Balcones.

El operativo abarcará además Avenida de Las Américas, Avenida 3 Sur, Colonia Balcones del Sur, Bulevar San Felipe, Calle San Luis Potosí y Calle 40 Sur. Completarán la jornada de trabajos en Calle 47 Poniente, Calle 15 Oriente, Calle 13 Oriente, Calle 32 Norte BIS y Calle Adolfo López Mateos.

