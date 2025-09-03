Captan asalto a barbería en colonia Aquiles Serdán

Tres hombres ingresaron a un Barberia de la colonia Aquiles Serdán para cometer un atraco con violencia; el crimen quedó grabado por cámaras de seguridad, pero los responsables escaparon.

El caso se registró durante la noche del pasado martes, cuando los hombres en cuestión irrumpieron en el local ubicado entre la 14 Poniente y la 53 Norte, de la capital poblana.

Mientras que uno de los involucrados amenazaba con una pistola al encargado, el resto de ellos comenzaron a tomar objetos de valor como dinero en efectivo, teléfono celular, tableta y artículos de trabajo, para después escapar.

El afectado avisó a las autoridades pero cuando llegaron ya no pudieron localizar a los responsables que se cubrían el rostro con gorro y cubrebocas. Por lo que solo invitaron a la víctima a presentar su denuncia formal ante el Ministerio Público.

#Seguridad Piden ayuda para identificar a estos tres sujetos que asaltaron una barbería en la esquina de 14 Poniente y 53 Norte, de la colonia Aquiles Serdán, de #Puebla capital amenazando al propietario, y hurtando dinero y pertenencias de valor.



Los delincuentes huyeron a… pic.twitter.com/NUUxtdojPX — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 3, 2025

