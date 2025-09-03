Roger Waters insulta a Ozzy Osbourne y su hijo sale a defenderlo

Tan sólo seis semanas después de la muerte de Ozzy Osbourne, Roger Waters cargó contra la estrella de Black Sabbath por traer “cien años” de “idioteces y tonterías” a la cultura occidental. Durante su participación en el podcast Independent Ink, la leyenda de Pink Floyd abordó cómo las figuras de la cultura pop pueden distraer a la gente de problemas políticos importantes.

Al interpretar el papel de una persona de poder, Waters imaginó el proceso para desviar la atención pública: “¿Cómo podemos dejar esto de lado? ¡Sé cómo hacerlo! Lo haremos con Taylor Swift o con chicles o con el trasero de Kim Kardashian”. Saliendo del personaje, cambió su foco “… O Ozzy Osbourne, que acaba de morir, bendito sea, en su, sea cual sea ese estado en el que estuvo toda su vida, nunca lo sabremos. Aunque estuvo en toda la tele durante cientos de años con sus idioteces y tonterías“.

Sobre la carrera musical de Osbourne, agregó: “La música, no tengo ni idea, me importa una mierda. No me importa Black Sabbath, nunca me importó, no me interesa”.

Jack Osbourne respondió contundentemente a través de sus redes sociales: “Hey Roger Waters – vete a la mierda. Qué patético y desubicado te has vuelto. (…) Mi padre siempre pensó que eras un cabrón, gracias por darle la razón“.

El Príncipe de las Tinieblas y pionero del heavy metal falleció el pasado 22 de julio a los 76 años. Sólo dos semanas después de que ofreciera en su ciudad natal de Birmingham el último concierto de su carrera, “Back to the Beggining”.

Hey @rogerwaters fuck you. How pathetic and out of touch you’ve become. The only way you seem to get attention these days is by vomiting out bullshit in the press. My father always thought you were a cunt — thanks for proving him right. 🤡 #fuckrogerwaters — Jack Osbourne (@JackOsbourne) September 2, 2025

Te recomendamos: