Asaltantes dan golpe de 65 mil pesos al Sanborns de Huexotitla

Un grupo de hombres armados arribó hasta la tienda departamental de Sanborns sucursal Huexotitla para robar múltiples artículos de valor, dando un golpe de 65 mil pesos.

Los delincuentes llegaron durante la madrugada al establecimiento ubicado en el Bulevar 5 de Mayo, donde amenazaron al vigilante e ingresaron por la fuerza.

Los cuatro asaltantes rompieron una vitrina de joyería y comenzaron a tomar múltiples piezas que metieron a maletas para después escapar, no sin antes, amagar al vigilante.

Después de esto, otros empleados llegaron al inmueble, por lo que llamaron a emergencias e informaron lo ocurrido.

Policías llegaron solo para invitar a los afectados a presentar su denuncia formal ante el Ministerio Público; pues se reportó que el monto total de lo sustraído era de aproximadamente 65 mil pesos.

Cámaras de seguridad cercanas fueron analizadas para intentar encontrar prueba contundentes que ayuden a encontrar a los hampones.

Editor: Renato León

