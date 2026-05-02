Gimnasta BUAP representará a México en el Panamericano Juvenil 2026

El gimnasta Carlo Joseph Ledo Bendito, del Centro de Formación Deportiva Lobos BUAP, fue convocado para integrar el equipo nacional que competirá en el Campeonato Panamericano Juvenil de Gimnasia Artística 2026.

La Federación Mexicana de Gimnasia dio a conocer la lista de seleccionados que participarán del 12 al 21 de junio en Río de Janeiro, Brasil, conformada por los atletas mejor posicionados del país.

Ledo Bendito, ubicado en la tercera posición del ranking nacional, aseguró su lugar tras destacar en el segundo selectivo rumbo al certamen, el cual otorgó el 70 por ciento del puntaje para la clasificación juvenil.

El universitario también formó parte del equipo juvenil de gimnasia artística varonil que obtuvo el cuarto lugar en el EnBW DTB Pokal Team Challenge Stuttgart 2026, competencia avalada por la Federación Internacional de Gimnasia.

El atleta señaló que practica este deporte desde los 13 años y reconoció el respaldo del Centro de Formación Lobos BUAP, tanto en instalaciones como en apoyo económico, lo que le ha permitido consolidar su disciplina y logros deportivos.

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