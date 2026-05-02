Premios Óscar anuncian cambios en criterios de nominación

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció cambios en las reglas de los Premios Óscar que endurecen el uso de inteligencia artificial y modifican algunos criterios de nominación.

De cara a la próxima edición, el organismo estadounidense se reservó el derecho de solicitar información adicional sobre el uso de IA generativa en las producciones, así como sobre la autoría humana.

Asimismo, estableció que solo podrán ser elegibles en categorías de actuación las interpretaciones acreditadas en los créditos de la película y realizadas por personas con su consentimiento explícito.

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En la categoría de actuación, permitirán que un mismo actor sea nominado por múltiples interpretaciones dentro de la misma categoría, siempre que alcance los cinco primeros lugares en la votación.

Esta modificación busca alinear los criterios con otras categorías, donde el reconocimiento se otorga en función del desempeño destacado sin limitar el número de aportaciones dentro de una misma edición.

Cambios para mejor película internacional

Para mejor película internacional, los filmes podrán competir sin selección nacional si ganan premios en festivales; la norma prioriza el recorrido y el galardón será para la película, recibido por su director.

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