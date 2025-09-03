Normalistas incendian unidad de RUTA durante manifestación

Alrededor de las 17:00 horas de este martes, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán vandalizó y prendió fuego a una unidad de la línea RUTA que permanecía varada desde el inicio de la manifestación.

Al menos diez normalistas movieron la unidad con número U343, que se encontraba en el paradero de San Francisco. Durante este acto, bajaron con violencia al conductor.

La unidad fue incendiada sobre el bulevar 5 de Mayo, entre las calles 10 y 12 Oriente. Previo al incendio, la unidad ya había sido vandalizada con grafitis. En cuestión de minutos, el vehículo quedó envuelto en llamas.

Tras incendiar el autobús, las manifestantes abordaron otras unidades que tenían retenidas para intentar abandonar la zona. Sin embargo, elementos de la policía estatal y municipal lograron detener a los presuntos responsables del incendio.

Fue en la calzada Ignacio Zaragoza donde autoridades de los tres niveles de gobierno lograron detener a los presuntos estudiantes normalistas que cometieron actos de vandalismo en el bulevar 5 de Mayo.

Además, elementos de la policía municipal aseguraron dos camiones en los que se transportaban, esto sobre el bulevar 5 de Mayo a la altura de Cruz Roja.

Tras la detención de uno de los autobuses robados en los que presuntas normalistas intentaban huir, un conductor manifestó a los agentes de policía que no podía descender porque “también estaba secuestrado”.

Horas más tarde, elementos del Ejército arribaron al bulevar 5 de Mayo, donde personal de la Policía Estatal y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene detenidos dos autobuses de normalistas de Teteles.

Por su parte, el Ayuntamiento de Puebla condenó las acciones violentas durante la manifestación, donde incendiaron unidades del sistema RUTA y pusieron en riesgo la movilidad de la ciudad.

Reiteró que la protesta debe realizarse por vías pacíficas y que el diálogo, siempre abierto, fue rechazado por las estudiantes, quienes acudieron acompañadas de personas ajenas a la institución.

