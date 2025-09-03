Cuautlancingo beneficia a mil 797 alumnos con programa escolar

Omar Muñoz, Presidente Municipal de Cuautlancingo, acudió a las primarias “Emiliano Zapata”, “Fuerte de Guadalupe” y “Vicente Guerrero”, para continuar con la entrega de kits escolares del programa “Escuela Segura”.

Con este programa, que es implementado por primera vez por un gobierno municipal, hoy fueron beneficiados un total de mil 797 alumnos.

El edil sostuvo que las escuelas son semilleros de esperanza y a las autoridades les corresponde arropar a las y los estudiantes con este tipo de políticas públicas y con la dignificación de los planteles educativos.

“Los arcos techos que hemos construido han sido en respuesta a las necesidades de los alumnos, porque hasta ha habido algunos desmayados por golpe de calor al no contar con qué protegerse del sol”, expresó.

El alcalde también subrayó que invertir en educación trasciende generaciones porque con una población más preparada se resuelven la mayoría de los problemas de la comunidad y por ello su gestión está comprometida con sentar bases sólidas en este ámbito, aumentando la inversión en infraestructura educativa y la implementación de más políticas públicas.

“Cuautlancingo va a destacarse en la zona conurbada al beneficiar en cada junta auxiliar e inspectoría, así como en la cabecera, a los niños, adolescentes y jóvenes, quienes son nuestro presente y futuro”.

Omar Muñoz se comprometió a llevar a cabo en cada escuela una obra importante y supervisó el avance de las aulas que se están construyendo en la primaria “Emiliano Zapata”. Asimismo, informó que se erigirán otras y un arco techo en el Centro de Humanidades.

