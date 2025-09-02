Omar Muñoz entrega kits escolares en San Lorenzo Almecatla

El presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, inició el programa “Escuela Segura” con la distribución de kits escolares en apoyo a la economía familiar, comenzando en el CAIC Gustavo Díaz Ordaz de San Lorenzo Almecatla.

El edil destacó que su administración ha destinado “más recurso como en ninguna administración en la materia”, refiriéndose a las obras de construcción de arco techos, aulas y rehabilitación de instituciones educativas realizadas en el municipio.

Muñoz enfatizó que “estamos empeñados en que nuestros niños y jóvenes tengan espacios de calidad” y señaló que estas acciones forman parte del compromiso con la transformación educativa.

El programa contempla la entrega de 11 mil kits en las 41 instituciones educativas del municipio, incluyendo ya apoyos distribuidos en la primaria José Vasconcelos de la junta auxiliar de Sanctorum.

Paralelamente, el munícipe participó en el inicio del ciclo escolar 2025-2026 del CBTIS 300, el primer bachillerato tecnológico de la demarcación que forma parte de los 17 planteles del proyecto nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum. Muñoz manifestó su orgullo por que Cuautlancingo sea sede de este proyecto educativo, destacando que “la unión entre educación y ocupación le abre a los jóvenes mayores posibilidades de empleo”.

Agradeció tanto a la mandataria federal como al gobernador Alejandro Armenta por seleccionar al municipio, que calificó como “cuna del desarrollo educativo” de la región.

