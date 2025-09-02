Pepe Chedraui moderniza 379 luminarias en San Baltazar Campeche

El presidente municipal Pepe Chedraui Budib inauguró la modernización de 379 luminarias con tecnología LED en la cabecera de la Junta Auxiliar de San Baltazar Campeche, beneficiando a más de 11 mil habitantes.

Este proyecto, enmarcado en la estrategia “Puebla Brilla”, alcanza ahora el 100% de cobertura con esta tecnología en la demarcación, sumando un total de 904 luminarias LED tras incorporarse a las 525 existentes previamente.

Durante el acto inaugural, Chedraui Budib destacó que esta iniciativa se suma a las acciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre los senderos de paz, señalando que “este es un trabajo conjunto entre el Gobierno Federal, del Gobierno del Estado y del municipio”.

El secretario de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina, resaltó que el programa transforma la ciudad con espacios públicos mejor iluminados mediante tecnología de vanguardia, mejorando la imagen urbana y fortaleciendo la seguridad.

La titular de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, Zaira González Gómez, enfatizó que el gobierno municipal trabaja para mejorar los servicios públicos a favor de las mujeres, buscando que “tengamos calles dignas, con banquetas y con luminarias”. Este avance representa un paso importante en la reducción del rezago social de la comunidad, proporcionando calles y espacios públicos más iluminados, seguros y funcionales para todos.

