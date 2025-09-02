Nueva Suprema Corte se encomienda a deidades prehispánicas

El ahora presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, aseguró que los nuevos integrantes del Pleno tienen el mandamiento de “sanear” al máximo tribunal.

Los nuevos rostros del Poder Judicial participaron en una ceremonia ancestral donde encomendaron su misión como impartidores de justicia a las deidades prehispánicas Tonantzin y Quetzalcóatl.

Durante la ceremonia de entrega de bastones de mando por autoridades de pueblos originarios en el Zócalo capitalino, Aguilar aseguró que es momento de “mirar hacia abajo” y poner fin al nepotismo dentro del Poder Judicial.

Avisó que estos bastones imprimen un “sello particular” a la nueva Suprema Corte, recordó a los ministros que los cargos públicos son para servir a la comunidad y defender a quienes no pueden hacerlo por sí mismos.

Asimismo, destacó que en reuniones previas se acordó eliminar los privilegios del Poder Judicial de la Federación y de las entidades. “Se van a acabar la corrupción, el nepotismo y la deshonestidad”, aseguró.

Reconoció que, sin la reforma judicial, que permite votar por ministros, nunca hubiera llegado al cargo, pese a su experiencia y méritos. Afirmó que la reforma empodera al pueblo, incluyendo a los indígenas.

“Era inimaginable que su servidor, como indígena, como gente del pueblo… a pesar de los méritos… que estuviera hoy en día hablándoles en el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación“.

