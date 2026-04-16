Baja la calificación de Sofipos en atención a usuarios: Condusef

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) difundió los resultados del Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (IDATU) aplicado a las Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS) durante el cuarto trimestre de 2025.

El instrumento mide la eficacia con la que dichas entidades gestionan y resuelven las reclamaciones presentadas por los clientes, ponderando aspectos como la celeridad en la respuesta, la suficiencia de la argumentación jurídica y la implementación de mejoras operativas.

El organismo precisó que la evaluación otorga un peso específico a las acciones orientadas a garantizar un trato equitativo, poniendo especial atención en la atención brindada a grupos en condición de vulnerabilidad, entre los que se encuentra la población adulta mayor. La calificación global del sector para el lapso octubre-diciembre de 2025 fue de 9.05 puntos, lo que representa una disminución marginal de 0.09 puntos en comparación con el registro del trimestre inmediato anterior.

Dentro del conjunto de entidades evaluadas, dos instituciones alcanzaron la máxima puntuación posible. Se trata de Crediclub, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera Popular, y SFP Porvenir, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera Popular, ambas con una calificación de 10 puntos.

📊 Revisa la información del cuarto trimestre de 2025 sobre cómo las SOFIPOS en México gestionan las quejas de sus clientes.



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El listado de las SOFIPOS con los desempeños más altos lo completan Financiera Broxel, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera Popular, con 9.94 puntos; Ku-Bo Financiero, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera Popular, con 9.92; Financiera Monte de Piedad, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera Popular, con 9.76; Fondea Technologies, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera Popular, con 9.63; y Libertad Servicios Financieros, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera Popular, con 9.55 puntos.

En el extremo opuesto de la tabla, las calificaciones más bajas correspondieron a Fincomún, Servicios Financieros, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera Popular, que obtuvo 8.28 puntos; NU México Financiera, Sociedad Anónima de Capital Variable, con 8.07; Stori México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera Popular, con 7.88; y Klar Technologies, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera Popular, cuya evaluación descendió hasta los 5.25 puntos.

La CONDUSEF recordó que el IDATU funciona como un mecanismo de transparencia que permite a los usuarios contrastar el nivel de servicio entre las distintas Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) y otras figuras financieras, facilitando con ello una toma de decisiones más documentada en materia de ahorro.

La dependencia reiteró la invitación a la ciudadanía para revisar el contenido íntegro del informe, el cual se encuentra alojado en el portal electrónico oficial del Buró de Entidades Financieras. Asimismo, conminó a los usuarios a ejercer sus derechos ante cualquier inconformidad derivada de la prestación de los servicios financieros contratados.

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