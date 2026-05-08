Aprueban que auditor externo revise estados financieros de Puebla capital

Por mayoría de votos, el Cabildo de Puebla autorizó la contratación de un auditor externo para revisar los estados financieros de 2026 y así cumplir con la rendición de cuentas del Ayuntamiento en dicho año fiscal.

En sesión extraordinaria, el regidor presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Samuel Hernández Carranza, expuso que la contratación de un auditor externo es una acción necesaria que responde a fortalecer la confianza ciudadana.

Asimismo, comentó que el dictamen generado por el mismo sirve como un instrumento técnico que respalda la responsabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros que permite dar cumplimiento a las obligaciones de rendición de cuentas de las instancias fiscalizadoras.

#Puebla 📸 Por mayoría de votos, el Cabildo de Puebla autorizó la contratación de un auditor externo para revisar los estados financieros de 2026 y así cumplir con la rendición de cuentas.



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Aseveró que también es una muestra de la coordinación entre la Auditoría Superior del Estado y el Ayuntamiento para un proceso de fiscalización eficiente y ordenado, pues darán cumplimiento a los lineamientos en los plazos establecidos por la ley.

Concluyó que lo anterior logrará un adecuado ejercicio de los recursos públicos, lo que a su vez mejora la gestión municipal.

El regidor del Partido Acción Nacional, Carlos Montiel Solana, expresó su inquietud ya que en sesiones pasadas esta figura era aprobada a través de un dictamen que pasaba en comisiones, sin embargo, en esta ocasión fue un punto de acuerdo.

El Ayuntamiento informó que la contratación de un auditor externo obedece a los Lineamientos para la Asignación, Designación, Contratación, Control y Evaluación de Auditores Externos que contraten las Entidades Fiscalizadas para dictaminar los estados financieros, programáticos, contables y presupuestarios para el ejercicio 2026.

Editor: Renato León

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