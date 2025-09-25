PVEM presenta “Ley Nicole” para prohibir cirugías estéticas en menores

El Partido Verde presentó ante el Congreso de Puebla la “Ley Nicole”, para prohibir la realización de cirugías estéticas en menores de edad, tras el fallecimiento de Paloma Nicole en Durango.

El coordinador de bancada, Jaime Natale Uranga, impulsa la iniciativa para reformar la Ley Estatal de Salud y el Código Penal del Estado.

Este jueves, durante sesión ordinaria, explicó que la propuesta contempla sanciones penales para el personal médico que efectúe procedimientos quirúrgicos en menores de 18 años.

Detalló que las sanciones van desde multas económicas, penas que podrían llegar hasta 6 años de cárcel, así como el retiro de la licencia para ejercer Medicina.

El legislador resaltó que someter a adolescentes a cirugías estéticas puede poner en riesgo su salud e incluso su vida.

Lo anterior, debido a que se exponen a complicaciones como infecciones, cicatrización desfavorable, reacciones adversas a la anestesia, complicaciones cardíacas y pulmonares, entre otras.

En ese sentido, aludió al caso de Paloma Nicole, de 14 años, quien falleció en Durango tras someterse a una cirugía estética de implante de senos y liposucción en una clínica privada.

“Puebla se está volviendo uno de los estados con mayor número de cirugías estéticas, entonces tenemos que regular y dejar que cumplan la mayoría de edad para poder decidir”, comentó Natale Uranga.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y posible aprobación.

