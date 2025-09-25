Normalistas realizan protestas en campo militar por Ayotzinapa

A 11 años de lo sucedido en Ayotzinapa, este jueves 25 de septiembre los normalistas y grupos aliados realizaron actos vandálicos en las inmediaciones del Campo Militar 1 A de la Secretaría de Defensa Nacional en el Estado de México para exigir justicia y que no se olvide a los estudiantes desaparecidos en Guerrero.

Estudiantes de escuelas normales y familiares de los 43 jóvenes no localizados realizaron un bloqueo en la Avenida Conscripto, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, para efectuar un mitin cerca de las inmediaciones del campo militar 1 A, en las que solicitaron que se termine de aclarar lo sucedido el 26 de septiembre de 2014.

Te recomendamos: Recapturan a reo que se fugó del Reclusorio Oriente en CDMX

Durante la manifestación, tomaron un camión de carga, para que posteriormente impactaran de reversa en las puertas de la instalación militar con la intención de derribar la entrada. Al no tener éxito, procedieron a encenderle fuego al vehículo, lanzaron explosivos y pintaron la fachada del inmueble.

Tras los actos vandálicos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudió al lugar para apagar el fuego y despejar las zonas; como resultado, se cerró la Avenida Conscripto, en ambas direcciones, entre Periférico y Boulevard Pípila. A pesar de los actos violentos y destructivos, tanto la policía como los militares no repelieron a los normalistas y tampoco hubo detenciones.

Editor: Alejandro Villanueva

Te recomendamos: