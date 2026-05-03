Sheinbaum entrega apoyos y obras en Edomex, Chiapas y Quintana Roo

La presidenta Claudia Sheinbaum realizó una gira de trabajo del 30 de abril al 3 de mayo por Estado de México, Chiapas y Quintana Roo, donde encabezó entregas de apoyos, inauguraciones y acciones agrarias.

En Quintana Roo, inauguró el Puente Vehicular Nichupté, obra considerada histórica que beneficiará a más de 1.3 millones de habitantes y busca mejorar la movilidad en la zona turística.

Durante su visita al Estado de México, en el municipio de Nezahualcóyotl, encabezó la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina, dirigida a estudiantes para la adquisición de uniformes y útiles escolares.

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En esa misma entidad, la presidenta también supervisó avances en obras hidráulicas destinadas a mitigar inundaciones en el Valle de México, una de las problemáticas recurrentes en la zona metropolitana.

Asimismo, en San Salvador Atenco, entregó 54.5 hectáreas de tierra para actividades agrícolas, con el objetivo de impulsar la siembra, fortalecer la producción local y apoyar a comunidades campesinas.

Finalmente, en Chiapas, inauguró el Ecoparque La Ceiba en Palenque y anunció que la Beca Gertrudis Bocanegra se convertirá en un apoyo universal para estudiantes universitarios en la entidad.

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