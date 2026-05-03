Reconocen a Liz Sánchez con el Zaragoza Awards 2026

En el marco de las celebraciones del Cinco de Mayo, la senadora de la República, Liz Sánchez, recibió el reconocimiento Zaragoza Awards 2026, distinción otorgada por Pedro Ramos y la organización Unidos por Puebla, en honor al legado histórico de la Batalla de Puebla y al general Ignacio Zaragoza.

Al recibir este reconocimiento, la legisladora destacó que se trata de un honor que representa la historia de lucha, dignidad y resistencia del pueblo mexicano, valores que continúan vigentes entre las comunidades migrantes en el exterior, en concordancia con la visión de bienestar impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Liz Sánchez subrayó que este reconocimiento pertenece a las y los migrantes mexicanos, quienes, a pesar de la distancia, contribuyen de manera fundamental al sostenimiento de sus familias y al desarrollo del país.

Asimismo, señaló que la conmemoración de la Batalla de Puebla continúa siendo un referente de identidad, orgullo y fortaleza para las y los mexicanos dentro y fuera del territorio nacional.

En el marco de su agenda de trabajo, la senadora sostuvo encuentros con integrantes de la comunidad migrante, con quienes dialogó sobre sus principales necesidades y refrendó su compromiso de impulsar acciones que fortalezcan su bienestar y el vínculo con México.

Durante su visita, acudió a Mi Casa es Puebla, donde conversó con poblanas y poblanos que reciben orientación y apoyo por parte del Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta.

Finalmente, la senadora agradeció a Pedro Ramos y al equipo organizador por la distinción otorgada.

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