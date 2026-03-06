Disminuye poder del CJNG tras muerte de “El Mencho”: SSPC

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que el poder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) disminuyó tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

El funcionario indicó que la paz se restableció de manera rápida en el estado de Jalisco gracias a la coordinación entre autoridades federales y locales, tras la operación que abatió al líder del CJNG el pasado 22 de febrero en Tapalpa.

Durante la conferencia mañanera desde Zapopan, Jalisco, precisó que las investigaciones y operativos contra el CJNG y otras organizaciones criminales continúan de manera permanente por parte del Gabinete de Seguridad.

“La instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es mantener el despliegue y la coordinación permanente con el gobierno de Jalisco. El Gabinete de Seguridad continuará presente en la entidad”, explicó el titular de la SSPC.

Asimismo, confirmó con la Fiscalía General de la República (FGR) que el cuerpo velado en Zapopan, Jalisco, correspondía a “El Mencho”, y agregó que el operativo tenía como objetivo proteger a la ciudadanía, no escoltar a ninguna persona.

Detalló que, en un operativo realizado en la zona, fueron detenidos 10 integrantes del CJNG y se aseguraron mil 200 dosis de metanfetamina, como parte de las acciones para desmantelar la estructura delictiva del cártel.

Oseguera Cervantes, de 59 años, era uno de los narcotraficantes más buscados por las autoridades de México y Estados Unidos, con una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su detención.

