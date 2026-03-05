Ricardo Monreal admite falta de mayoría para aprobar Reforma Electoral

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, admitió en Puebla que el oficialismo no cuenta con la mayoría calificada necesaria para aprobar la Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su visita al Congreso del Estado para la firma de un convenio de colaboración legislativa, el presidente de la Junta de Coordinación Política confirmó que la resistencia de sus aliados del PT y el Partido Verde ha dejado a Morena con un déficit de al menos 70 votos para alcanzar la votación constitucional.

Ante la imposibilidad de reformar la Constitución Política de México, Monreal adelantó que la estrategia se perfila al denominado “Plan B” que ya fue anunciado por la presidenta.

Esta ruta consistiría en modificar leyes secundarias que solo requieren mayoría simple —la cual Morena posee por sí solo—, permitiendo avanzar en temas operativos, aunque no en los cambios estructurales de fondo que propone el decálogo presidencial.

“Requeriríamos, de acuerdo con la asistencia normal, como 360 votos. Si tenemos 253, estamos hablando de 70 cuando menos, y no los tenemos. No soy mago ni alquimista ni pretendo serlo, soy un hombre realista”, sentenció el legislador.

La falta de consenso con el PT y el Verde frena, por ahora, las propuestas más ambiciosas de la iniciativa enviada apenas el 4 de marzo.

Entre los puntos centrales de la Reforma Electoral se encuentran la elección de diputaciones plurinominales mediante voto popular, la reducción drástica del gasto a partidos políticos y la reestructuración de los procesos electorales.

Pese al evidente choque de intereses, Monreal Ávila intentó minimizar el impacto de este revés en la alianza oficialista.

Calificó el rechazo de sus aliados como un “desencuentro temporal y transitorio” que no pone en riesgo la coalición para las elecciones intermedias de 2027 ni las presidenciales de 2030.

“Estamos hablando de un desencuentro temporal, de un desencuentro transitorio en un acto legislativo que no pone en riesgo la elección del 2027 ni la elección nacional del 2030”, dijo.

Sin embargo, analistas señalan que este “freno” por parte del PT y el Verde —quienes temen por su sobrevivencia financiera y representación plurinominal— representa el primer gran desafío de gobernabilidad para la administración de Sheinbaum en el Congreso de la Unión.

Firman convenio con el Congreso de Puebla

La visita de Monreal sirvió para formalizar un lazo técnico con el Poder Legislativo de Puebla, con la firma de un convenio de colaboración con la Cámara de Diputados.

El convenio firmado permitirá que los diputados locales reciban capacitaciones y herramientas de profesionalización por parte de la Cámara de Diputados, buscando elevar el nivel del debate y la técnica legislativa en la entidad.

Ricardo Monreal estuvo acompañado por legisladores federales poblanos, con el presidente del Congreso local, Pável Gaspar Ramírez, como anfitrión principal.

