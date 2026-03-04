Fiscalía de Tlaxcala descarta delincuencia organizada en caso Tello Ruiz

El caso del homicidio del matrimonio Tello Ruiz desató un “choque” público entre la Fiscalía de Puebla y la Fiscalía de Tlaxcala, luego de señalamientos sobre una presunta intromisión en las investigaciones y sobre si los hechos están relacionados con la delincuencia organizada.

La controversia surgió después de que el vocero del gobierno de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, reprochó las declaraciones de la fiscal poblana, Idamis Pastor Betancourt, en torno al avance del caso, lo que consideró una invasión de competencias.

El pasado lunes, Idamis Pastor señaló que el organismo que encabeza realiza sus propias investigaciones sobre el hecho, aunque la desaparición y homicidio de la pareja Alexandro Tello y Karina Ruiz habrían ocurrido en Tlaxcala.

En ese sentido, refirió que la principal línea de investigación que siguen es una deuda entre particulares, además de que el hecho se trataría de delincuencia organizada por la participación de más de dos personas, pues hasta ahora suman 5 detenidos, aunque se cree que habría más implicados.

Lo anterior fue considerado una intromisión por el vocero de Tlaxcala, quien dijo que la investigación del hecho no compete a Puebla y consideró que las declaraciones de Idamis Pastor obedecieron a la presión mediática; además, sostuvo que el caso no está relacionado con la delincuencia organizada.

Este martes, la Fiscalía de Tlaxcala emitió un breve comunicado en el que ratifica que los hechos no están vinculados con la delincuencia organizada, según las investigaciones que ha realizado hasta el momento.

También informa la vinculación a proceso de Hugo N. y Alejandro N. por el delito de desaparición cometida por particulares, en agravio de la pareja hallada sin vida en el municipio de Chignahuapan, Puebla.

#ÚLTIMAHORA 🚨 La Fiscalía General de Justicia de #Tlaxcala anunció la vinculación a proceso por desaparición cometida por particulares en agravio de Hugo "N" y Alejandro "N" por el caso del homicidio de Alexandro y Karina, el matrimonio poblano hallado sin vida hace unos días en… pic.twitter.com/LtcOQ1WyHI — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 4, 2026

Te puede interesar: Regresarán 21 poblanos tras quedar varados en Jerusalén: SEGOB

Parra niega confrontación

Ante el choque entre autoridades de ambas entidades, el coordinador de Gabinete de Puebla, José Luis García Parra, afirmó que existe coordinación institucional entre ambas entidades y que cada fiscalía mantiene sus propias líneas de investigación.

Respecto a los señalamientos hacia Idamis Pastor, el funcionario subrayó que tanto la fiscalía poblana como su homóloga tlaxcalteca son órganos autónomos, con competencias y atribuciones claramente definidas.

Enfatizó que cada Fiscalía lleva sus propias líneas de investigación y recalcó que ambas instituciones trabajan dentro del marco legal que les corresponde.

Subrayó que Idamis Pastor refirió que una deuda entre particulares sería el móvil sobre la desaparición y homicidio de Karina Ruiz y Alexandro Tello, además de que señaló que los actos de la delincuencia organizada implican la participación de más de dos personas en un ilícito.

Pese a que el vocero tlaxcalteca señaló que hubo intromisión de la Fiscalía de Puebla por presiones mediáticas, García Parra afirmó que la coordinación entre Puebla y Tlaxcala se mantiene firme a fin de garantizar resultados en las investigaciones y preservar la estabilidad en la región.

🗣️ El coordinador de Gabinete @JLG_PARRA afirmó que hay una extraordinaria colaboración institucional con el Gobierno de Tlaxcala, señaló ambas fiscalías llevan sus propias investigaciones sobre el homicidio de la pareja Tello Ruiz.



📹 @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/pNKkGcxZe6 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 4, 2026

Editor: César A. García

Te recomendamos: