PAN debe aclarar vínculo con “El Bau”: Marcos Castro

El coordinador del PAN en el Congreso del Estado, Marcos Castro Martínez, pidió a la dirigencia de su partido aclarar el vínculo que habría con Cristhian N., alias “El Bau”, presunto implicado en el asesinato del matrimonio Tello-Ruiz.

En entrevista, el diputado local pidió no especular sobre el caso, luego de que se diera a conocer que el Comité Directivo Estatal (CDE) sostiene relación comercial con el principal sospechoso de la desaparición y homicidio, Karina Ruiz y Alexandro Tello.

Después de que se difundió una fotografía de la secretaria general del PAN, Genoveva Huerta Villegas, con “El Bau”, Castro Martínez sostuvo que ella debe posicionarse al respecto y brindar una explicación.

“Yo preferiría que la diputada (Genoveva Huerta) pudiera dar un posicionamiento sobre el tema. No tengo mucha información, no sé si haya una relación o no”, comentó.

Y es que, de acuerdo con versiones periodísticas, Cristhian N. ha fungido como “facturero” de la dirigencia estatal y gobiernos panistas.

Te puede interesar: Fijan fecha para nueva comparecencia de Agua de Puebla y SOAPAP

Además, diseñó la imagen gráfica y distintas campañas durante las administraciones de Antonio Gali Fayad y Rafael Moreno Valle como gobernadores de Puebla.

También fue candidato a regidor suplente en San Andrés Cholula y Ocoyucan, cuando Genoveva Huerta fue presidenta del partido en el periodo 2018-2021.

Versiones periodísticas refieren que “El Bau” tenía una deuda con Alexandro Tello, hecho que lo habría llevado a planear el crimen.

Tras su detención el pasado 25 de febrero, fue vinculado a proceso por el presunto delito de encubrimiento.

La Fiscalía General del Estado (FGE) también detuvo a Miriam N. y Alejandro N., presuntos cómplices en los hechos.

Editor: César A. García

Te recomendamos: