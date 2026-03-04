Interceptan y hieren a padre frente a su hija en Izúcar

Un hombre de 49 años que se dirigía a dejar a su hija al preescolar fue interceptado y atacado a balazos por un grupo de sujetos armados, quienes huyeron tras la agresión y lo dejaron herido.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de San Martín Alchichica, perteneciente al municipio de Izúcar de Matamoros. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima salió de su domicilio a bordo de una camioneta Ford F-150 para llevar a la menor a clases, cuando fue alcanzado por individuos que viajaban en motocicletas.

Los agresores se emparejaron al vehículo y dispararon en más de diez ocasiones, logrando herir al conductor en la pierna y la espalda. El hombre, identificado como Martín N., continuó su trayecto hasta el Eje Poniente, donde se detuvo en una base de Protección Civil para solicitar auxilio.

Te puede interesar: Muere trabajador tras caer de escalera en plaza de Cuautlancingo

Paramédicos le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a un hospital para su valoración médica. En tanto, la menor resultó ilesa; no obstante, fue atendida por crisis nerviosa y quedó bajo resguardo de sus familiares.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer el móvil de la agresión e identificar a los responsables.

Editor: César A. García