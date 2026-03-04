SSP refuerza coordinación metropolitana rumbo al 8M

Con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional y consolidar acciones operativas en la zona metropolitana, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado sostuvo una reunión de trabajo con autoridades de Cuautlancingo, Coronango, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula.

En esta reunión, los responsables de las distintas áreas operativas del ámbito estatal y municipal evaluaron resultados y redefinieron estrategias en materia de prevención y combate a la delincuencia. Además, acordaron intensificar los operativos coordinados, así como ampliar las labores de proximidad para fortalecer la confianza ciudadana.

Como parte del encuentro, se abordaron las acciones específicas y conjuntas con los tres órdenes de gobierno que se implementarán con motivo de las marchas del 8M, para brindar acompañamiento y protección a asistentes, transeúntes y ciudadanía en general.

En representación del secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, asistió el subsecretario de Coordinación y Operación Policial, contralmirante Andrés Galeana Abarca; el director general de la Policía Estatal Preventiva, teniente Raymundo Garduño Hernández, y el director del C5i, capitán Ervin Sibaja Cruz.