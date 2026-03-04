Gobierno de Puebla brinda apoyo a poblanos varados en Jerusalén

“Donde se encuentre un poblano, en cualquier parte del mundo o de la República, que tenga la necesidad de atención por parte del Gobierno del Estado, por favor, háganlo saber con nosotros, estamos atentos”, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier, respecto al grupo de 36 mexicanos que se encuentran varados en Jerusalén, Israel, ante el conflicto bélico que prevalece en esa región.

El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, dio a conocer que, a través de la Arquidiócesis de Puebla, hay contacto permanente con el sacerdote Alfredo Rodríguez, quien es una de las personas que encabeza este grupo.

“En total son 36 personas, de las cuales 21 son poblanos, cuatro de Morelos, cuatro de Oaxaca, dos del Estado de México, dos de Tlaxcala, uno de Querétaro, uno de Michoacán y uno de la Ciudad de México. Estamos atentos a la situación de nuestros paisanos y estamos con la gestión de los apoyos necesarios para su pronto regreso”, refirió el secretario.

Por su parte, el titular de la Arquidiócesis de Puebla, Arzobispo Víctor Sánchez, reconoció que es una preocupación lo que sucede en Medio Oriente, sobre todo para las familias de las y los peregrinos que viajaron a Tierra Santa. “La situación en toda esa zona es difícil, pero le agradezco a usted, a su equipo de trabajo, al secretario de Gobernación el apoyo que se les está dando a través de los sacerdotes que encabezan este grupo”.

Cabe mencionar que desde la Secretaría de Gobernación se ha entablado comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores para acordar trabajos coordinados y que prevalezca el bienestar de las y los ciudadanos mexicanos que, desde el pasado domingo, no pueden salir de Tierra Santa ante la cancelación de vuelos por el conflicto internacional que prevalece en esa región del mundo.