Omar Muñoz entrega techado en bachillerato de Almecatla

Con el fin de continuar con el fortalecimiento de la infraestructura educativa, el presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, inauguró el techado y la rehabilitación de la cancha de usos múltiples del Bachillerato General Oficial Almecatla, en el que se invirtieron 2.3 millones de pesos.

Durante el evento, el alcalde destacó que su administración mantiene como prioridad la dignificación de la infraestructura educativa en todo el municipio y subrayó que, en el último año, se han destinado más de 22 millones de pesos a acciones como arcotechos, rehabilitación de aulas y mejoramiento de espacios escolares.

Asimismo, señaló que San Lorenzo Almecatla se consolida como un punto estratégico en materia educativa con la próxima inauguración del CBTIS 300 y el impulso al proyecto de una universidad tecnológica, que ampliará la oferta académica para las y los jóvenes del municipio.

Por su parte, el director del plantel, Miguel Ángel Castillo, expresó que la entrega del arcotecho representa un antes y un después para la institución, al fortalecer su infraestructura y proyectar un mejor futuro para la comunidad estudiantil.

Por su parte, uno de los ejidatarios de San Lorenzo Almecatla destacó que 95 agremiados donaron tres hectáreas de terreno para la construcción de una tecnológica en Cuautlancingo, iniciativa que permitirá a las nuevas generaciones continuar su preparación profesional en su propio municipio.