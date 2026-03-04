Recuperan camioneta con predenuncia de robo en Atlixco

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco logró la recuperación de una camioneta con predenuncia de robo, la cual fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para las investigaciones correspondientes.

La acción se derivó de un reporte emitido por el Centro Estratégico de Monitoreo, luego de que una cámara lectora de placas detectara una Toyota Tacoma gris, con placas del estado de Morelos, circulando sobre la Autopista Siglo XXI, a la altura del kilómetro 38 con dirección a Puebla.

De inmediato, elementos municipales implementaron un operativo de búsqueda, logrando ubicar la unidad que coincidía con las características señaladas. Tras el diálogo con el conductor, quien refirió que acudiría ante autoridades ministeriales por una situación relacionada con la unidad, el vehículo fue asegurado para dar seguimiento legal al caso.